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УНИКС и «Локомотив-Кубань» узнали соперников по Еврокубку

УНИКС и «Локомотив-Кубань» узнали соперников по Еврокубку
Баскетбол / Еврокубок 0

Сегодня, 12 июля, в Барселоне состоялась жеребьёвка группового этапа Еврокубка. По её итогам были сформированы четыре группы по шесть команд в каждой. Лучшие четыре коллектива из каждого секстета выйдут во второй групповой этап соревнований, где будут сформированы четыре квартета.

В сезоне Еврокубка-2019/2020 участвуют и две российские команды — УНИКС и «Локомотив-Кубань».

Казаны по результатам жеребьёвки попали в группу С, их соперниками станут «Дарушшафака», «Цедевита», «Ховентуд», «Брешиа» и «Нантерр». Что касается «Локомотива-Кубань», то «железнодорожники» за выход в следующую стадию поборются с «Ритасом», «Тофашем», «Лиможем», «Партизаном» и «Венецией».

Турнир стартует 2 октября. Первый групповой этап завершится 18 декабря 2020 года.

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