Родригес подпишет трёхлетний контракт с «Миланом»

Сегодня, 12 июля, руководство ЦСКА официально объявило о прекращении сотрудничества с разыгрывающим защитником сборной Испании Серхио Родригесом. Слухи об уходе баскетбоилста из ЦСКА ходили давно. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в «Милане» или в одной из испанских команд.
По информации Eurohoops, выбор Серхио пал на итальянский клуб. Защитник подпишет с миланцами трёхлетний контракт.
Родригес выступал в составе ЦСКА с 2017 года. В минувшем сезоне Евролиги 33-летний баскетболист набирал в среднем 10,2 очка и совершал 4,5 передачи.
Напомним, в следующем сезоне «Милан» будет тренировать один из самых успешных тренеров Европы — Этторе Мессина, который подписал контракт с «Миланом» после нескольких лет работы в тренерском штабе «Сан-Антонио Спёрс».
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