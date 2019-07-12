Галлинари, Мелли и Хэкетт — в предварительной заявке сборной Италии на ЧМ-2019

Тренерский штаб сборной Италии по баскетболу огласил имена девятнадцати баскетболистов, которые попали в предварительный состав команды на чемпионат мира — 2019, сообщает официальная страница сборной в «Твиттере».
В ростер вошли форвард «Оклахома-Сити Тандер» Данило Галлинари, форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Николо Мелли и атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Марко Белинелли.
Кроме них в число кандидатов на поездку в Китай вошли защитник ЦСКА, натурализованный американец Дэниел Хэкетт, экс-игрок НБА, а ныне один из лидеров «Фенербахче» Луиджи Датоме, некогда самый перспективный игрок сборной Алессандро Джентиле, а также Джефф Брукс.
На стадии первого группового этапа ЧМ-2019 сборная Италии померится силами с командами Сербии, Филиппин и Анголы.
Полный предварительный список итальянцев можно посмотреть на официальной странице команды в «Твиттере».
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