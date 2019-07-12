В «Локомотиве-Кубань» прокомментировали итоги жеребьёвки Еврокубка

Сегодня, 12 июля, состоялась жеребьёвка первого группового этапа Еврокубка. Впечатлениями от её результатов поделился президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев, чья команда попала в секстет с «Лиможем», «Тофашем», «Партизаном», «Ритасом» и «Венецией».
«Локомотив-Кубань» – регулярный участник плей-офф Еврокубка, мы выигрывали этот турнир и год назад играли в финале. «Локо» располагался в первой корзине, в итоге нам попались серьёзные и стабильные команды, которые в последние годы показывают хорошие результаты. Литовский клуб «Ритас» – с большими традициями, с «Тофашем» и «Лиможем» мы играли в прошлом году, это крепкие команды из достаточно серьёзных чемпионатов, «Умана Рейер» – действующий чемпион Италии, а «Партизан» является одним из наиболее именитых клубов Адриатической лиги.
Лёгких матчей не будет, включаться нужно с первой игры. Задачи «Локо», как всегда, максимальные – выйти в финал и постараться победить в турнире", — приводит слова Ведищева официальный сайт «железнодорожников».
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