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Серии плей-офф Единой лиги ВТБ будут длиться до двух побед

Серии плей-офф Единой лиги ВТБ будут длиться до двух побед
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Руководство Единой лиги ВТБ, вероятно, сократит длительность серий плей-офф, сообщают «Известия». В новом сезоне матчи на вылет будут идти не до трёх побед, а до двух. Такое решение планируется утвердить из-за увеличения количества матчей на международной арене, что неизбежно повлияет на график внутреннего чемпионата.

«Конечно, формат плей-офф до трёх побед более интригующий, но расширение календаря Евролиги влияет на календарь всех национальных чемпионатов. К тому же от России в новом розыгрыше евротурнира будут выступать сразу три клуба. В любом случае это ещё не окончательное решение. Спокойно обсудим этот вопрос на совете Лиги 14 июля», — сказал генеральный директор «Химок» Павел Астахов.

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