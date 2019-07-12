Серии плей-офф Единой лиги ВТБ будут длиться до двух побед

Руководство Единой лиги ВТБ, вероятно, сократит длительность серий плей-офф, сообщают «Известия». В новом сезоне матчи на вылет будут идти не до трёх побед, а до двух. Такое решение планируется утвердить из-за увеличения количества матчей на международной арене, что неизбежно повлияет на график внутреннего чемпионата.

«Конечно, формат плей-офф до трёх побед более интригующий, но расширение календаря Евролиги влияет на календарь всех национальных чемпионатов. К тому же от России в новом розыгрыше евротурнира будут выступать сразу три клуба. В любом случае это ещё не окончательное решение. Спокойно обсудим этот вопрос на совете Лиги 14 июля», — сказал генеральный директор «Химок» Павел Астахов.