Фото дня. 186-сантиметровый баскетболист выглядит ребёнком на фоне Фолла

В соцсетях набирает популярность фото новобранца «Бостон Селтикс» — центрового Тако Фолла. Сенегалец, который не был выбран на драфте, известен ростом — 231 см.

Учитывая уникальные физические данные, он получил шанс попасть в НБА и на данный момент пытается проявить себя в Летней лиге. В ходе одного из матчей Фолл попал в кадр пробегающим перед напарником по команде — Карсеном Эдвардсом, чей рост составляет 186 см. На фоне могучего сенегальца 21-летний Эдвардс выглядит ребёнком. Фото баскетболистов за 4 часа набрало почти 600 тысяч лайков только под одним из постов в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Bleacher Report в «Инстаграме».

Добавим, что в Летней лиге Фолл проявляет себя неплохо. В четырёх матчах он набирал 8,5 очка, собирал 4,5 подбора и совершал 1,8 блок-шота.