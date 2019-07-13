Уэстбрук обратился к «Оклахоме» с прощальным письмом

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук обратился к фанатам «Оклахома-Сити Тандер» после своего обмена в «Хьюстон Рокетс».

«Даже не могу выразить словами все эмоции, которые у меня сейчас есть. Когда приехал сюда, мне было 18 лет, не знал обо всех удивительных вещах, которые скоро произойдут. Я вырос в Оклахоме с отличными людьми.

Люди здесь делают это место таким особенным. От фанатов, моих тренеров, моих товарищей по команде, всей организации, мистера Беннетта, Сэма Прести, моих друзей и всех членов «Тандер». Вы – всё, что делает Оклахому таким прекрасным местом, и причина, по которой я любил играть здесь всё это время.

Вы поддерживали меня при всех взлетах и ​​падениях, в хорошие и трудные времена. За что я вам бесконечно благодарен. Я встретил так много удивительных людей, которые помогли мне вырасти и стать тем, кем я являюсь сегодня. Надеюсь, что повлиял на Оклахому так же, как Оклахома оказала влияние на меня.

Я уезжаю из Оклахомы со многими друзьями и такой благодарностью. Я никогда не смог бы поблагодарить вас всех за то, что вы остались со мной», — написал Уэстбрук в своём «инстаграме».

«Оклахома-Сити» завершил выступление в плей-офф ещё в первом раунде. Команда Билли Донована в пяти матчах уступила «Портленд Трэйл Блэйзерс». Уэстбрук набирал 22,8 очка, отдавал 10,6 передачи, собирал 9,0 подбора, а также совершал 1,0 перехвата и выполнял 0,6 блок-шота за 39,4 минуты в среднем за игру.