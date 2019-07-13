Харден — об обмене Уэстбрука: в следующем сезоне будет очень интересно

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден прокомментировал переход в команду из Техаса разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука.
«Я знаю Расселла с 10 лет, мы вместе выросли. Когда я ушёл из «Тандер», был расстроен. Его не устраивала ситуация в «Оклахома-Сити», теперь мы снова вместе. В следующем сезоне будет очень интересно, гарантирую это», – приводит слова Хардена SportsCenter.
В результате обмена «Тандер» получат Криса Пола, право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов, а также выборы на драфтах 2021 и 2025 годов.
Уэстбрук выступал за «Тандер» с 2008 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23 (на последний год действует опция игрока). За следующую кампанию разыгрывающий должен заработать $ 38,2 млн.
- 13 июля 2019
-
05:54
-
05:07
-
04:38
-
00:59
- 12 июля 2019
-
23:52
-
22:18
-
21:24
-
20:29
-
18:16
-
18:06
-
17:13
-
14:54
-
13:28
-
12:03
-
11:49
-
10:58
-
10:50
-
09:53
-
08:34
-
05:25
-
00:34
- 11 июля 2019
-
23:59
-
22:15
-
22:08
-
20:34
-
19:55
-
18:52
-
17:43
-
15:28
-
13:54
-
13:24
-
10:54
-
10:29
-
09:18
-
05:09