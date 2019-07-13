Харден — об обмене Уэстбрука: в следующем сезоне будет очень интересно

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден прокомментировал переход в команду из Техаса разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука.

«Я знаю Расселла с 10 лет, мы вместе выросли. Когда я ушёл из «Тандер», был расстроен. Его не устраивала ситуация в «Оклахома-Сити», теперь мы снова вместе. В следующем сезоне будет очень интересно, гарантирую это», – приводит слова Хардена SportsCenter.

В результате обмена «Тандер» получат Криса Пола, право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов, а также выборы на драфтах 2021 и 2025 годов.

Уэстбрук выступал за «Тандер» с 2008 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23 (на последний год действует опция игрока). За следующую кампанию разыгрывающий должен заработать $ 38,2 млн.