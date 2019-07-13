«Даллас» объявил о продлении контракта с Порзингисом

«Даллас Маверикс» официально объявил о продлении контракта с форвардом Кристапсом Порзингисом, сообщает официальный сайт команды. Стороны подписали максимальный контракт. Ранее сообщалось, что новое соглашение будет рассчитано на пять лет, Кристапс заработает за это время $ 158 млн.



Порзингис стал игроком «Далласа» в ходе минувшего сезона в результате обмена из «Нью-Йорк Никс». Латвиец полностью пропустил минувший сезон из-за разрыва крестообразных связок колена. До тяжёлой травмы Кристапс считался одним из самых перспективных игроков лиги, являлся лидером «Нью-Йорк Никс», а также успел поучаствовать в Матче всех звёзд.



В регулярных чемпионатах 23-летний баскетболист принял участие в 186 встречах, набирая 17,8 очка, собирая 7,1 подбора и совершая 1,3 передачи.