Источник: Харден хотел, чтобы Пол ушёл из «Хьюстона» и настоял на его обмене

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден повлиял на переход в команду из Техаса разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука. По информации Yahoo, причиной этого стал конфликт между Харденом и Крисом Полом — Джеймс настоял на этом обмене, поскольку не хотел выступать с Полом в одной команде. Ранее в прессе появлялась информация о том, что Харден поставил ультиматум руководству команды.



В результате обмена «Тандер» помимо Криса Пола получили право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов, а также выборы на драфтах 2021 и 2025 годов.



Уэстбрук выступал за «Тандер» с 2008 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23 (на последний год действует опция игрока). За следующую кампанию разыгрывающий должен заработать $ 38,2 млн.