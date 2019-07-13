«Детройт» заинтересован в переходе Пау Газоля

Испанский центровой «Милуоки Бакс» Пау Газоль может перейти в «Детройт Пистонс», сообщает Freep. По информации источника, в переходе заинтересован один из руководителей команды — Арн Теллем, который в прошлом был агентом испанца.



В настоящий момент Пау восстанавливается после травмы. В прошлом сезоне он провёл 30 матчей в регулярном чемпионате НБА («Сан-Антонио» — 27, «Милуоки» — 3), в среднем набирая 3,9 очка и совершая 4,6 подбора. Для Газоля новый сезон будет уже 19-м в НБА.



По словам Пау, он планирует вернуться на паркет уже в сентябре. Из-за травмы центровой пропустит чемпионат мира, который будет проходить в Китае.



Газоль ранее заявил, что намеревается провести очередной сезон в НБА.