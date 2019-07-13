Разыгрывающий сборной Сербии, бывший баскетболист ЦСКА и «Лос-Анджелес Клипперс» Милош Теодосич подписал контракт с «Виртус Болонья», сообщает Eurohoops. Соглашение будет рассчитано на три года. Другие детали контракта пока не сообщаются.



Примечательно, что «Виртус Болонья» возглавляет Саша Джорджевич, который возглавляет и национальную команду Сербии.



В середине сезона Теодосич стал свободным агентом. Теодосич покинул ЦСКА летом 2017 года, подписав контракт с «Лос-Анджелес Клипперс». В НБА за два сезона он провёл 60 матчей, в которых набирал по 8 очков и отдавал по 4 передачи за 21 минуту игры. Разыгрывающий покинул «Клипперс» в феврале 2019 года и с тех пор играл только за сборную Сербии.