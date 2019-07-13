Федоренкова — о провале сборной на Евробаскете: здесь целый комплекс причин

Защитник сборной России Екатерина Федоренкова подвела итоги неудачного для национальной команды Евробаскета.



«Здесь целый комплекс причин. Где-то не повезло, где-то мы сыграли ниже своих возможностей. Понимаем, что разочаровали многих болельщиков своим выступлением в Сербии. Очень хотели взять медали Евробаскета, отобраться на Олимпиаду. Хотели доказать, что Россия этого достойна, но у нас не вышло.



Сложно искать позитив, когда нет результата. Единственное, рада, что получила такой опыт. Выступая за сборную, чувствуешь большую ответственность. Перед матчами было волнение, получалось далеко не всё. Надо продолжать совершенствовать свою игру, всегда есть к чему стремиться», — приводят слова Федоренковой «Известия».