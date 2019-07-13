Первый номер драфта-2013 подпишет негарантированный контракт с «Хьюстоном»

Первый номер драфта НБА 2013 года, один из самых известных бастов последних десятилетий Энтони Беннетт предпримет очередную попытку перезапустить карьеру. Тяжёлый форвард договорился о подписании негарантированного контракта с «Хьюстон Рокетс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Ожидается, что он примет участие в тренировочном лагере команды.
В минувшем сезоне Беннетт выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелес Клипперс» — «Кальенте Клипперс». В 25 матчах G-лиги набирал 12,2 очка, собирал 4,5 подбора и совершал 1,2 передачи за 20,9 минуты.
В последний раз Беннетт принимал участие в матче регулярного чемпионата НБА в сезоне-2016/17 в составе «Бруклин Нетс». После этого пробовал силы в «Фенербахче», а также сменил несколько клубов в G-лиге.
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