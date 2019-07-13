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Аарон Уайт станет игроком «Милана»

Аарон Уайт станет игроком «Милана»
Баскетбол / Евролига 0

Тяжёлый форвард Аарон Уайт договорился о подписании контракта с «Миланом», сообщает Sportando. Последние два сезона американец выступал в составе «Жальгириса» и был одним из лидеров команды из Каунаса.

В минувшем сезоне Евролиги баскетболист принял участие в 34 встречах (23 в старте), набирая в них 8,2 очка и собирая 4,2 подбора. До перехода в «Жальгирис» Уайт также защищал цвета «Зенита» и «Бонна».

Напомним, что «Милан» остаётся одной из самых активных команд на трансферном рынке в это межсезонье Руководство итальянской команды назначило на пост главного тренера опытного Этторе Мессину, после чего занялось комплектацией состава. Ранее миланцы объявили о подписании контракта с экс-защитником ЦСКА Серхио Родригесом.

Источник: Sportando

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