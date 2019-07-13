«Бостон» заключил четырёхлетний контракт с Эдвардсом

Руководство «Бостон Селтикс» заключило четырёхлетний контракт с новобранцем лиги, разыгрывающим защитником Карсеном Эдвардсом, сообщает Rotoworld. Соглашение рассчитано на четыре года, за которые баскетболист заработает $ 4,5 млн.

21-летний Эдвардс — 33-й номер драфта НБА 2019 года. Карсен является воспитанником команды университета «Пардью». В минувшем сезоне NCAA он принял участие в 36 поединках, набирая в них 24,3 очка, собирая 3,6 подбора и совершая 2,9 передачи в среднем.

В настоящее время он защищает цвета «Бостона» в Летней лиге НБА. Эдвардс пока что принял участие в четырёх встречах, набирая в них 18,0 очка, собирая 2,8 подбора, совершая 1,5 передачи и выполняя 1,0 перехвата за 22,9 минуты в среднем.