«Зенит» подпишет Уилла Томаса вместо Рейнольдса

Руководство санкт-петербургского «Зенита» решило не продлевать соглашение с ведущим игроком команды Джаленом Рейнольдсом из-за проблем вне площадки и скандального поведения. На смену ему будет подписан самый ценный игрок финала Еврокубка-2018/19 Уилл Томас.

«У Джалена были серьезные проблемы с дисциплиной весь сезон. Получал неспортивные и технические фолы, забывал паспорт, в результате чего опоздал на одну из выездных игр. За несколько часов до матча с «Автодором» в Саратове выяснилось, что Рейнольдс забыл игровую форму, и ему пришлось выступать в форме баскетболиста ДЮБЛа. За пределами площадки тоже были постоянные приключения и проблемы с полицией, которые удавалось сгладить только благодаря усилиям руководства «Зенита». Под конец сезона, после очередного происшествия, игрок лишился корпоративной машины.

Джален поклялся тренеру и руководству, что такого больше не повторится. В итоге он в очередной раз сорвался в серии с ЦСКА и получил дисквалификацию. В клубе действительно хотели продолжить сотрудничество с Рейнольдсом, но, принимая во внимание всё вышеупомянутое, решили, что это слишком большие риски перед таким сложным сезоном", — приводят «Известия» слова источника, близкого к петербургскому клубу.

«Зенит» объявит о двухлетнем контракте с бывшим форвардом «Валенсии» Уиллом Томасом в ближайшее время. Нынешний тренер команды Жоан Плаза знаком с ним по совместной работал в испанской «Уникахе»