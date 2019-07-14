«Зенит» планирует подписать ещё троих новобранцев
Руководство «Зенита» пока не намерено прекращать комплектацию состава на следующий сезон, об этом пресс-служба клуба сообщила изданию «Известия».
«Трансферная кампания «Зенита» далека от завершения. Сначала руководство рассчитывало полностью укомплектовать состав до конца июня, но получение wild card Евролиги скорректировало планы.
В ближайшее время «Зенит» объявит о двухлетнем контракте с экс-форвардом «Валенсии» Уиллом Томасом, хорошим знакомым Жоана Плазы по совместной работе в «Уникахе». Имена ещё троих новичков пока держатся в секрете», — говорится в заявлении.
Ранее «Зенит» объявил о подписании контрактов с Алексом Ренфро, Андреем Зубковым, Дмитрием Хвостовым, Эндрю Альбиси, Матеушем Пониткой, Тимом Абромайтисом и Колтоном Айверсоном.
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