Единая лига ВТБ подтвердила сокращение количества участников турнира до 13

Сегодня, 14 июля, состоялось заседание совета Единой лиги ВТБ. В его ходе было сделано несколько важных заявлений. Так президент лиги подтвердил, что со следующего сезона в турнире примут участие 13 команд. Рижский ВЭФ не сможет в нём поучаствовать из-за нехватки финансирования.
«Заседание прошло в традиционной рабочей обстановке. Сложные вопросы обсуждаются до совета. Было много вопросов по календарю, надо обязательно закончить 12 июня. Количество участников сократилось до тринадцати. Не будет участвовать команда ВЭФ из-за потери финансирования. Мы с удовольствием примем их обратно.
У нас с Евролигой нормальные отношения, думаю, что будем получать wild card от них по спортивному принципу. У нас серьёзные соревнования, Евролига предоставляет нам это место. Первые несколько лет уж точно будем получать", — передаёт слова Кущенко корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
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