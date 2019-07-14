В минувшем сезоне посещаемость Единой лиги ВТБ выросла на 13%
Сегодня, 14 июля, состоялось заседание совета Единой лиги ВТБ. Подводя итоги, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отметила, что в сезоне-2018/19 посещаемость турнира выросла на 13%.
«Подводили итоги спортивного сезона. Оценивали работу маркетинга, отслеживали посещаемость, которая выросла на 13 процентов. По поводу расширения лиги, некоторые клубы понимают, что не проходят в наше соревнование. Но они могут подать заявку в молодёжный чемпионат. Мы потом согласовываем это решение», — передаёт слова Корстин корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, на заседании была подтверждена информация, что в следующем сезоне Единой лиги ВТБ выступят 13 команд. Из состава участников выпал рижский ВЭФ.
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