Адетокунбо: я всего на 60 процентов раскрыл свой потенциал

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо считает, что он пока смог раскрыть свой потенциал только на 60 процентов.



«Есть много вещей, в которых я могу прибавить. В первую очередь мне нужно смотреть на себя, а не на кого-то другого. Нужно стараться прогрессировать как можно больше. В моей игре есть над чем поработать.



Многие говорят мне, что я MVP, один из лучших игроков в НБА, доминирую на паркете. Но я думаю, что могу прибавить. Я всего на 60 процентов раскрыл свой потенциал. Я хочу становиться лучше. Если я снова попаду в финал конференции, то постараюсь лучше реагировать, исполнять броски, лучше играть», — приводит слова Янниса Адетокунбо ESPN.



В среднем за игру Яннис набирал 27,7 очка, делал 12,5 подбора и 5,9 результативной передачи. По итогам сезона Адетокунбо был признан MVP регулярного сезона НБА.



В сезоне-2018/19 «Милуоки» стал лучшей командой по итогам регулярного чемпионата, одержав 60 побед в 82 матчах. В плей-офф клуб из Висконсина дошёл до финала Восточной конференции, где проиграл «Торонто Рэпторс» (2-4).