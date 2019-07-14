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«Химки» могут провести часть матчей следующего сезона Евролиги на «ВТБ-Арене»

«Химки» могут провести часть матчей следующего сезона Евролиги на «ВТБ-Арене»
Баскетбол / Евролига 0

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов подтвердил, что подмосковная команда может провести некоторые матчи следующего сезона Евролиги на «ВТБ-Арене».

«На данный момент в Евролигу мы заявили арену в Мытищах. Но есть вероятность, что ряд матчей будем проводить на «ВТБ-Арене». Там хоккей, футбол, концерты — поэтому много сложностей. Но мы находимся в процессе переговоров», — приводит слова Павла Астахова ТАСС.

В минувшем сезоне подмосковный коллектив проводил домашние матчи Евролиги на арене в Мытищах. В регулярном чемпионате Евролиги подмосковный клуб занял 13-е место, одержав девять побед при 21 поражении и не выйдя в плей-офф. В рамках Единой лиги ВТБ подмосковная команда заняла второе место, уступив в финале московскому ЦСКА со счётом 0-3.

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