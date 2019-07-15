Источник: Рейнольдс покинул «Зенит» из-за проблем с дициплиной

Центровой «Зенита» Джален Рейнольдс покинул команду из-за проблем с дисциплиной, сообщил источник, близкий к ситуации.



«У Джалена были серьезные проблемы с дисциплиной весь сезон. Получал неспортивные и технические фолы, забывал паспорт, в результате чего опоздал на одну из выездных игр. За несколько часов до матча с «Автодором» в Саратове выяснилось, что Рейнольдс забыл игровую форму, и ему пришлось выступать в форме баскетболиста ДЮБЛа. За пределами площадки тоже были постоянные приключения и проблемы с полицией, которые удавалось сгладить только благодаря усилиям руководства «Зенита». Под конец сезона, после очередного происшествия, игрок лишился корпоративной машины.



После разговора с руокводством клуба и тренером Джален дал обещание, точнее, поклялся тренеру и руководству, что такого больше не повторится. В итоге он в очередной раз сорвался в серии с ЦСКА и получил дисквалификацию. В клубе действительно хотели продолжить сотрудничество с Рейнольдсом, но, принимая во внимание всё вышеупомянутое, решили, что это слишком большие риски перед таким сложным сезоном», — приводят слова источника «Известия».

