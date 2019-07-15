Болл: я даже рад обмену в «Нью-Орлеан»

Разыгрывающий Лонзо Болл прокомментировал обмен в «Нью-Орлеан Пеликанс». В результате обмена Болл покинул «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Если честно, я был рад этому обмену. Я понимал, что кого-то скоро обменяют, Дэвис очень хотел перейти в «Лейкерс». Когда появляется возможность подписать такого игрока, пойдёшь на всё. Я уже был готов к этому, рад, что ухожу вместе с Брэндоном Ингрэмом и Джошем Хартом. Очень интересно, чего мы сможем добиться.

Когда я был новичком, то говорил, что расстроюсь обмену из «Лейкерс», ведь я сам из Лос-Анджелеса и моя семья живёт здесь. Я хотел и дальше играть за «Лейкерс». Но после двух лет в лиге начинаешь смотреть на всё иначе. Понимаешь, что быть в НБА — уже большая удача», — приводит слова Болла ESPN.