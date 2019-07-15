Генменеджер «Болоньи»: Теодосич получит более € 5 млн по контракту

Генеральный менеджер БК «Виртус Болонья» Лука Баральди рассказал о переговорах и условиях контракта с разыгрывающим сборной Сербии Милошем Теодосичем, который перешёл в итальянский клуб. С игроком был подписан контракт на три года.
«Переговоры с Теодосичем были трудными и деликатными. Мы обсуждали его переход два или три месяца, начали сразу после того, как команду возглавил Саша Джорджевич. Он тоже говорил с ним.
Теодосич получит более € 5 млн, плюс будут бонусы, если мы сыграем в Евролиге. Впрочем, и без них зарплата вполне высокая», — цитирует Баральди La Repubblica.
В следующем сезоне «Виртус Болонья» сыграет в еврокубке. Если итальянцы доберутся до финала, они получат путёвку в Евролигу.
Ранее Теодосич выступал за ЦСКА, после чего серб отправился в НБА, где подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс».
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