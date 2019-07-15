«Зенит» объявил о подписании контракта с Холлинзом

БК «Зенит» объявил о подписании контракта с американским защитником Остином Холлинзом. Холлинз — воспитанник команды университета Миннесоты. В 2014 году он выставлял кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран ни одной из команд. После этого, в том же 2014 году, он перебрался в Европу, где приобрёл первый профессиональный опыт.
За пять лет в Европе он сменил четыре клуба. Сначала Холлинз защищал цвета французского «Дене», затем выступал в составе финского «Каюхайоки Карху». С 2017 года выступает в Германии. Сначала он подписал контракт с «Гессеном», а затем перешёл в «Расту», где и провёл минувший сезон.
В сезоне-2018/19 Холлинз провёл в чемпионате Германии 40 матчей. В среднем он проводил на паркете по 30 минут, набирая по 16,5 очка, 2,7 подбора, 2,3 перехвата. «Раста» с Холлинзом в составе впервые в истории вышла в полуфинал Бундеслиги.
«Я очень рад, что оказался в «Зените». С нетерпением жду, когда смогу выйти на паркет и начать играть. Думаю, это будет великолепный сезон. Жду, когда смогу увидеть всех болельщиков», — приводит слова Холлинза пресс-служба «Зенита».
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