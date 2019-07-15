Мозгов рассказал о разнице в системе подготовки баскетболистов в России и США

Российский центровой Тимофей Мозгов рассказал о разнице в обучении баскетболистов в США и России. Недавно Мозгов был отчислен руководством «Орландо Мэджик». По всей видимости, россиянин вернётся в «Химки».

«У нас хорошие атлеты выпускаются исключительно из специализированных академий. Вспомните Никиту Курбанова или даже меня. А когда ты поступаешь в университет в США, у тебя сразу появляется площадка, наставники, экипировка, снаряды — все условия для тренировки. У нас такого нет, а хороших специалистов можно пересчитать по пальцам. Есть молодые ребята, но их пока мало.

Речь идёт как о финансовой составляющей, так и о культурно-ментальной. Мы привыкли, что у нас все мероприятия поддерживаются государством. А в США это целая бизнес-машина. Всё поменяется лишь тогда, когда люди будут готовы тратить большие деньги на матчи Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ)», — цитирует Мозгова «RT на русском» со ссылкой на программу Raw Take.