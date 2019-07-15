«Нижний Новгород» подписал контракт с Ганькевичем

«Нижний Новгород» подписал контракт с российским форвардом Александром Ганькевичем, сообщает официальный сайт команды. Соглашение заключено на два сезона.



Александр является воспитанником системы московского ЦСКА. Он родился 5 августа 1995 года в Москве. С 2011 по 2015 год выступал за команду ДЮБЛ и молодежную команду армейского клуба. В составе ЦСКА-2 завоевал бронзовые медали Первенства ДЮБЛ (2011-2012), дважды становился чемпионом России среди молодежных команд БЕКО ПБЛ (2011-2012 и 2012-2013), а также Единой молодежной Лиги ВТБ (2014-2015 и 2015-2016).



Сезон 2018-2019 Ганькевич отыграл за команду Темп-СУМЗ-УГМК из Ревды. Вместе с ней он завоевал бронзовые медали Суперлиги, обыграв в матче за третье место сахалинский «Восток-65». По итогам сезона Александр был признан самым зрелищным игроком чемпионата благодаря своим эффектным данкам, а его статистика достигла показателей – 12,2 очка, 6,5 подбора, 1,2 передачи и 1,2 перехвата.

