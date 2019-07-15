«Кливленд» планирует отчислить Джей Ар Смита
«Кливленд Кавальерс» планирует отчислить атакующего защитника Джей Ар Смита, если у них не появится возможность провести выгодный обмен с участием баскетболиста, сообщает The Athletic. Ранее стало известно, что команда договорилась с баскетболистом перенести дату, когда его контракт станет гарантированным на 15 июля 2019 года.
По информации СМИ, Смит в случае своего отчисления постарается подписать контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», чтобы снова воссоединиться со своим бывшим партнёром Леброном Джеймсом, который покинул «Кливленд Кавальерс» перед сезоном-2018/19 Национальной баскетбольной ассоциации.
В прошлом сезоне Смит принял участие всего в 11 матчах, в среднем набирая 6,7 очка за 20 минут и 12 секунд игрового времени.
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