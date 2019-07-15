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Источник: Отелло Хантер перешёл из ЦСКА в тель-авивский «Маккаби»

Источник: Отелло Хантер перешёл из ЦСКА в тель-авивский «Маккаби»
Баскетбол / Евролига 0

Центровой московского ЦСКА Отелло Хантер перешёл в тель-авивский «Маккаби», сообщает Eurohoops. Подробности соглашения баскетболиста с израильским коллективом пока не сообщаются.

Хантер выступал за ЦСКА с 2017 года, за это время дважды став чемпионом Единой лиги ВТБ и один раз выиграв Евролигу. В минувшем розыгрыше Евролиги Хантер принял участие в 36 встречах, в 31 из них войдя в основной состав команды. В среднем за игру Хантер набирал 7,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 0,9 передачи за 17 минут и 54 секунды игрового времени.

В Единой лиге ВТБ сезона-2018/19 Хантер набирал в среднем 9,5 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 0,8 результативной передачи за 18 минут и 58 секунд игрового времени.

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