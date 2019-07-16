«Мемфис» победил «Миннесоту» в финале Летней лиги НБА

«Мемфис Гриззлиз» выиграл у «Миннесоты Тимбервулвз» в финале Летней лиги НБА, который проходил в Лас-Вегасе, со счётом 95:92 (31:19, 25:21, 16:30, 23:22).
Сделавший дабл-дабл форвард «Мемфиса» Брэндон Кларк был признан самым ценным игроком встречи. По ходу финального матча он набрал 15 очков, а также сделал 16 подборов, 4 результативные передач и 3 блок-шота.
Также Кларк стал первым игроком в истории Летней лиги, взявшим и MVP всего турнира, и MVP финального матча. Награда самому ценному игроку финала Летней лиги вручается с 2013 года, а всего турнира – с 2006 года.
22-летний баскетболист был выбран «Гриззлиз» на драфте 2019 года под общим 21-м номером.
Напомним, «Мемфис» уволил с поста главного тренера Би Джей Бикерстаффа по завершении регулярного чемпионата НБА.
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