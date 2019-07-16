Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис признан тренером года в Евролиге. Итудис получил приз имени Александра Гомельского.
Победитель определяется по результатам голосования всех главных тренеров команд турнира. В первую тройку кроме Итудиса попали Эргин Атаман («Анадолу Эфес») и Шарунас Ясикявичюс («Жальгирис»).
Итудис выиграл эту награду уже во второй раз. Впервые он получил приз в 2016 году после победы в Евролиге. В минувшем сезоне ЦСКА вновь выиграл этот турнир.
«Хочу поблагодарить всех коллег, кто проголосовал за меня. Это добавляет ценности награде, ведь признание приходит от тех, с кем мы сражаемся в ходе сезона, кто помогает своим командам побеждать. Большое спасибо нашим игрокам, мы вместе выиграли титул Евролиги благодаря их игре, желанию сражаться и жертвовать собой.
Спасибо моим ассистентам, которые помогали на каждом шагу, в каждом факторе нашей совместной работы. Спасибо менеджменту, в частности Андрею Ватутину и нашему владельцу «Норникелю», за доверие и большой вклад в клубный успех. Последнее, но важное: спасибо болельщикам за веру и поддержку в хорошие и плохие моменты. Притом что эта награда считается личной, на мой взгляд, она всё же командная, она принадлежит большому числу людей, которые заслуживают похвалы», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.
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