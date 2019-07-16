ЦСКА объявил об уходе Хантера

Центровой Отелло Хантер покинул ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.



Хантер выступал за ЦСКА с 2017 года, за это время дважды став чемпионом Единой лиги ВТБ и один раз выиграв Евролигу. В минувшем розыгрыше Евролиги Хантер принял участие в 36 встречах, в 31 из них войдя в основной состав команды. В среднем за игру Хантер набирал 7,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 0,9 передачи за 17 минут и 54 секунды игрового времени.



В Единой лиге ВТБ сезона-2018/19 Хантер набирал в среднем 9,5 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 0,8 результативной передачи за 18 минут и 58 секунд игрового времени.

Ранее сообщалось, что Хантер переходит в «Маккаби» из Тель-Авива.

«Очень рад, что мне довелось поработать с таким профессионалом, выдающимся атлетом, отличным человеком и семьянином. Здорово, что нам вместе удалось осуществить его мечту выиграть титул Евролиги. Благодарен Отелло за его постоянно высокий уровень мотивации, его вклад в победы команды, отношение к делу.

Желаю ему большой удачи. Между нами сохранится добрая личная связь, вне зависимости от того, что происходит на площадке», — приводит слова главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса пресс-служба москвичей.