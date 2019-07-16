Ватутин: восхищались полётами Хантера над щитами, его характером

Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал уход центрового Отелло Хантера. Об уходе игрока было объявлено сегодня, 16 июля. По всей видимости, Хантер продолжит карьеру в тель-авивском «Маккаби».
«Отелло провёл в нашей команде два запоминающихся сезона. Мы восхищались его полётами над щитами, характером в решающих матчах, профессионализмом в каждом рабочем моменте, преданностью баскетболу и семье. У Хантера получился отличный «Финал четырёх», он стал одним из героев полуфинала, тем, кто помог вернуться в игру в сложной ситуации.
Отелло – человек со своим мнением, которое никогда не боялся отстаивать. Мы очень признательны ему за вклад в победы ЦСКА, ценим его отношение к клубу и рады, что он продолжит выступления на самом высоком европейском уровне», — приводит слова Ватутина пресс-служба ЦСКА.
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