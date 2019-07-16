Мозгов: на сегодняшний день просто физически не готов помочь сборной России

Бывший центровой ряда команд НБА, баскетболист сборной России Тимофей Мозгов признался, что не готов ответить на вопрос, сможет ли он принять участие в чемпионате мира, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.

«Я очень хочу помочь сборной, но на сегодняшний день я просто физически не готов. Надежды, что мне на днях станет лучше, я не теряю, но чуда не происходит. А обещать, что я приеду, без стопроцентной гарантии я не готов и не буду.

На что рассчитывать сборной на чемпионате? Сложно сказать. Все в один голос говорят, какая слабая у нас группа, и мы обязаны выйти в следующий раунд. В составе клуба ты проводишь баскетбольный сезон, видишь, что собой представляет команда, как она играет, а сборная — каждый год новая история, новые игроки добавляются. Поэтому важно, в какой кондиции подойдут ребята к матчам, какие игроки смогут приехать в национальную команду, как сложатся взаимоотношения. В принципе, когда я был в сборной, с этим проблем не было, но сейчас мы открываем новую главу. Совершенно точно, что ребята у нас талантливые и могут побиться за медали чемпионата мира, если все будут здоровы, если все приедут и будут играть сердцем», — приводит слова Мозгова ТАСС.