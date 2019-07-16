Атакующий защитник Реджи Буллок подписал двухлетний контракт с «Нью-Йорк Никс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Условия соглашения были оговорены неделю назад, теперь же стороны уладили формальности и заключили сделку.

Буллок минувший сезон начинал в составе «Детройт Пистонс». В преддверии дедлайна он был выменян в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Святослава Михайлюка и драфт-пик.

В составе калифорнийской команды Реджи принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата (16 в старте), набирая в них 9,3 очка, собирая 2,6 подбора и совершая 1,1 передачи за 27,6 минуты в среднем. В «Лос-Анджелесе» на Буллока рассчитывали как на качественного шутера, однако в бытность игроком «Лейкерс» он реализовал 34,3% бросков из-за дуги.