«Локомотив-Кубань» и УНИКС начнут борьбу в Еврокубке выездными матчами

Пресс-служба Еврокубка представила полное расписание первого группового этапа турнира. Напомним, что в группе B Россию будет представлять завсегдатай турнира «Локомотив-Кубань». Краснодарская команда начнёт борьбу за выход из секстета выездной встречей с литовским «Ритасом». Матч пройдёт 1 октября 2019 года. Первый домашний поединок Еврокубка «железнодорожники» проведут уже 8 октября, когда примут «Венецию».

Что касается УНИКСа, то первый матч турнира казанцы также проведут на выезде. Команда Прифтиса отправится в Италию, где 2 октября сыграет с «Брешией». Уже 9 октября УНИКС проведёт и первый домашний матч сезона в Еврокубке. В этот день казанцы померятся силами со словенской «Олимпией».

Первый групповой этап завершится 18 декабря.