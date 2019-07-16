Мозгов: «Голден Стэйт» нельзя списывать со счетов

Центровой сборной России Тимофей Мозгов поделился мыслями о следующем сезоне НБА. По словам Тимофея, на титул могут претендовать несколько команд, в том числе и «Голден Стэйт Уорриорз», лишившийся в межсезонье Кевина Дюранта.

«Прошлое межсезонье было в НБА интересным, все удивлялись обменам, но сейчас всё ещё интереснее. Фаворита предстоящего сезона не назову, это может быть и „Лос-Анджелес Лейкерс“, и, если Каваю позволит здоровье, „Клипперс“ могут побороться. Несмотря на поражение „Голден Стэйт“ в финале этого года и уход Кевина Дюранта в „Бруклин“, их всё равно ни в коем случае списывать нельзя.

Плюс «Бруклин», если Кевин восстановится, произойдёт чудо и он вернется тем же игроком, что был до травмы. Вообще, очень сложно сказать, надо дождаться хотя бы конца лета, когда утрясутся все составы", — приводит слова Мозгова ТАСС.