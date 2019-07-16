«Химки» объявили о подписании контракта с Букером

Руководство «Химок» объявило о подписании однолетнего контракта с американским центровым Девином Букером, сообщает официальный сайт клуба. Минувшие три сезона Букер провёл в составе мюнхенской «Баварии».

В предыдущем сезоне Евролиги Букер набирал 8,9 очка и делал 3,4 подбора за игру. Всю профессиональную карьеру провёл в Европе, также выступая в ряде французских клубов.

«Очень рад и взволнован, меня ждёт новый этап в карьере с такой сильной командой. Жду встречи с новыми партнёрами, скорее бы начать сезон. Это новый вызов для меня, и я готов отдать все силы ради побед «Химок», — сказал Букер.

Ранее «Химки» уже объявили о подписании контрактов с Дайрисом Бертансом, Янисом Тиммой, Андреем Десятниковым и Сергеем Карасёвым.