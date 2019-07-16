Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Химки» объявили о подписании контракта с Букером

«Химки» объявили о подписании контракта с Букером
Баскетбол / Евролига 0

Руководство «Химок» объявило о подписании однолетнего контракта с американским центровым Девином Букером, сообщает официальный сайт клуба. Минувшие три сезона Букер провёл в составе мюнхенской «Баварии».

В предыдущем сезоне Евролиги Букер набирал 8,9 очка и делал 3,4 подбора за игру. Всю профессиональную карьеру провёл в Европе, также выступая в ряде французских клубов.

«Очень рад и взволнован, меня ждёт новый этап в карьере с такой сильной командой. Жду встречи с новыми партнёрами, скорее бы начать сезон. Это новый вызов для меня, и я готов отдать все силы ради побед «Химок», — сказал Букер.

Ранее «Химки» уже объявили о подписании контрактов с Дайрисом Бертансом, Янисом Тиммой, Андреем Десятниковым и Сергеем Карасёвым.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент