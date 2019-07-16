В «Химках» рассказали о причинах подписания Букера
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал подписание контракта с американским центровым Девином Букером. В частности специалист рассказал, чего именно ждут от новобранца.
«Девин Букер – классный центровой с высоким процентом реализации в нападении. У него хороший бросок, и он отлично борется на подборе. Букер из тех «пятых номеров», кто берёт больше физической силой, чем ростом. Девин — очень мощный и при этом подвижный. Уверен, он усилит нашу команду под кольцом», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».
Напомним, контракт с Букером был заключён на один год. В минувшем сезоне он защищал цвета мюнхенской «Баварии». В Евролиге его статистика составляла 8,9 очка и 3,4 подбора.
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