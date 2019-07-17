Спанулис продлил контракт с «Олимпиакосом»

Защитник «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис продлил контракт с пирейской командой, сообщает Eurohoops. Таким образом, 36-летний капитан останется в коллективе ещё минимум на один сезон.

Трёхкратный победитель Евролиги и трёхкратный MVP «Финала четырёх» этого турнира, а также семикратный чемпион Греции и многократный MVP внутреннего чемпионата выступает в составе «Олимпиакоса» с 2010 года, до этого он защищал цвета другого греческого гранда — «Панатинаикоса».

В минувшем сезоне Евролиги Спанулис принял участие в 25 матчах (14 в старте), набирая в них 10,2 очка, собирая 1,8 подбора и совершая 5,1 передачи за 22,1 минуты игрового времени в среднем.

Всего в Евролиге на его счету 302 матча, в которых он набирал 13,2 очка и собирал 4,7 подбора.