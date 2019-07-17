Экс-разыгрывающий «Олимпиакоса» Манцарис стал игроком УНИКСа

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв подтвердил подписание греческого разыгрывающего «Олимпиакоса» Вангелиса Манцариса на правах свободного агента, а также рассказал о комплектовании команды на будущий сезон.
«Мы действительно договорились о подписании контракта с Манцарисом. Тренер очень хотел видеть его в составе на новый сезон. Костаса Каймакоглу мы оставили с понижением оклада. Он хотел играть в нашем коллективе, и тренер сказал, что Каймакоглу еще будет полезен команде.
Также мы приняли решение оставить Эррика Макколлума, Рэймара Моргана и Джамара Смита. Плюс подписали ещё трех легионеров — Вангелиса Манцариса, Алекса Таюсу и Хаукура Палссона. Таким образом, у нас уже есть семь иностранцев (максимальное количество легионеров в заявку на сезон Единой лиги). Возможно, возьмем ещё восьмого под Еврокубок.
Отелло Хантер? Мы вели с ним переговоры, но не сложилось. В итоге решили остановить свой выбор на Таюсе", — приводят слова Богачёва «Известия».
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