Экс-разыгрывающий «Олимпиакоса» Манцарис стал игроком УНИКСа

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв подтвердил подписание греческого разыгрывающего «Олимпиакоса» Вангелиса Манцариса на правах свободного агента, а также рассказал о комплектовании команды на будущий сезон.

«Мы действительно договорились о подписании контракта с Манцарисом. Тренер очень хотел видеть его в составе на новый сезон. Костаса Каймакоглу мы оставили с понижением оклада. Он хотел играть в нашем коллективе, и тренер сказал, что Каймакоглу еще будет полезен команде.

Также мы приняли решение оставить Эррика Макколлума, Рэймара Моргана и Джамара Смита. Плюс подписали ещё трех легионеров — Вангелиса Манцариса, Алекса Таюсу и Хаукура Палссона. Таким образом, у нас уже есть семь иностранцев (максимальное количество легионеров в заявку на сезон Единой лиги). Возможно, возьмем ещё восьмого под Еврокубок.



Отелло Хантер? Мы вели с ним переговоры, но не сложилось. В итоге решили остановить свой выбор на Таюсе", — приводят слова Богачёва «Известия».

Источник: Манцарис подписал контракт с УНИКСом