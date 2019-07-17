Адетокунбо: хочу быть, как Стеф Карри, Дирк Новицки, Коби Брайант и Тим Данкан

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо заявил, что готов провести в новом клубе всю карьеру.



«Пока мы все понимаем друг друга и имеем одинаковую цель, почему бы не провести здесь 20 или 25 лет? Почему бы не стать потом членом тренерского штаба или сотрудником офиса? Но у нас должна быть одинаковая цель, одинаковые принципы. Мы должны быть сфокусированы на победе в чемпионате.



Хочу играть за команду, которая нацелена на победы. Пока у нас будет одинаковый подход, нет причин для меня не быть, как Стеф Карри, Дирк Новицки, Коби Брайант и Тим Данкан», — приводит слова Адетокунбо ESPN.

24-летний грек нигерийского происхождения был выбран «Милуоки» под номером 15 на драфте 2013 года и ещё ни разу не сменил клуб.

В среднем за игру Яннис набирал 27,7 очка, делал 12,5 подбора и 5,9 результативной передачи. По итогам сезона Адетокунбо был признан MVP регулярного сезона НБА.



В сезоне-2018/19 «Милуоки» стал лучшей командой по итогам регулярного чемпионата, одержав 60 побед в 82 матчах. В плей-офф клуб из Висконсина дошёл до финала Восточной конференции, где проиграл «Торонто Рэпторс» (2-4).

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