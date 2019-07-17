«Хьюстон» объявил о переходе Уэстбрука

«Хьюстон Рокетс» официально объявил о переходе разыгрывающего Расселла Уэстбрука. Американский игрок перешёл в «Рокетс» из «Оклахома-Сити Тандер» в результате обмена. В обратном направлении отправляется Крис Пол. Кроме того, «Оклахома» получит право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов, а также выборы на драфтах 2021 и 2025 годов.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Хьюстон Рокетс».
«Оклахома-Сити» завершил выступление в плей-офф ещё в первом раунде. Команда Билли Донована в пяти матчах уступила «Портленд Трэйл Блэйзерс». Уэстбрук набирал 22,8 очка, отдавал 10,6 передачи, собирал 9,0 подбора, а также совершал 1,0 перехвата и выполнял 0,6 блок-шота за 39,4 минуты в среднем за игру.
Расселл выступает за «Тандер» с 2008 года. Его контракт с клубом был рассчитан до конца сезона-2022/23.
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