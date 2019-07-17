Симмонс сообщил, что пропустит чемпионат мира

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс не сыграет за сборную Австралии на чемпионате мира, который будет проходить в августе и сентябре в Китае.

«Хотел бы всем сообщить, что, посоветовавшись с моими представителями, я принял тяжёлое решение отказаться от участия в чемпионате мира этим летом. Я восторгаюсь талантом нашей сборной. С гордостью буду представлять свою страну на Олимпийских играх в Токио, на самой большой спортивной сцене мира», — написал Симмонс в своём «твиттере».

На стадии первого группового этапа первенства мира сборная Австралии встретится с соперниками из Сенегала, Канады и Литвы.

В случае прохода в следующую стадию на втором групповом этапе австралийцы встретятся с двумя лучшими командами из квартета G, в который входят сборные Франции, Германии, Иордании и Доминиканской Республики.

Бен Симмонс в минувшем регулярном чемпионате принял участие в 79 встречах, набирая в них в среднем 16,9 очка, собирая 8,8 подбора, совершая 7,7 передачи и выполняя 1,7 перехвата.