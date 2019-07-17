Бруссард: на «Голден Стэйт» слишком рано поставили крест
Известный американский журналист Крис Бруссард поделился мнением о перспективах «Голден Стэйт Уорриорз» в новом сезоне. По его мнению, «Уорриорз» всё равно останутся боеспособным коллективном, несмотря на уход Кевина Дюранта и Андре Игуодалы.
«После восстановления Клэя Томпсона «Голден Стэйт» будет третьей по силе командой на Западе. Я правда так думаю. Не знаю, смогут ли они обыграть «Кипперс» или «Лейкерс» даже со здоровым Клэем, но на них слишком рано поставили крест.
У «Голден Стэйт» есть система, они были командой и без Дюранта. Они выигрывали чемпионат», — цитирует Бруссарда First Thing First.
Мозгов: «Голден Стэйт» нельзя списывать со счетов
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