Президент УНИКСа: у нас уже есть семь иностранцев, возможно, возьмём ещё одного

Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал о комплектовании казанского клуба перед новым сезоном. Богачёв сообщил, что клуб может подписать ещё одного легионера с учётом выступления в Еврокубке.

«Костаса Каймакоглу мы оставили с понижением оклада. Он хотел играть в нашем коллективе, и тренер сказал, что Каймакоглу ещё будет полезен команде. Также мы приняли решение оставить Эррика Макколлума, Рэймара Моргана и Джамара Смита. Плюс подписали ещё трёх легионеров — Вангелиса Манцариса, Алекса Таюса и Хаукура Палссона. Таким образом, у нас уже есть семь иностранцев. Возможно, возьмем ещё восьмого под Еврокубок», — цитируют Богачёва «Известия».

В минувшем сезоне УНИКС дошёл до полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, где уступил «Химкам».