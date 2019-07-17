Президент УНИКСа: у нас уже есть семь иностранцев, возможно, возьмём ещё одного
Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал о комплектовании казанского клуба перед новым сезоном. Богачёв сообщил, что клуб может подписать ещё одного легионера с учётом выступления в Еврокубке.
«Костаса Каймакоглу мы оставили с понижением оклада. Он хотел играть в нашем коллективе, и тренер сказал, что Каймакоглу ещё будет полезен команде. Также мы приняли решение оставить Эррика Макколлума, Рэймара Моргана и Джамара Смита. Плюс подписали ещё трёх легионеров — Вангелиса Манцариса, Алекса Таюса и Хаукура Палссона. Таким образом, у нас уже есть семь иностранцев. Возможно, возьмем ещё восьмого под Еврокубок», — цитируют Богачёва «Известия».
В минувшем сезоне УНИКС дошёл до полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, где уступил «Химкам».
Экс-разыгрывающий «Олимпиакоса» Манцарис стал игроком УНИКСа
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