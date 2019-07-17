Химки объявили о переходе Йовича

Сербский разыгрывающий Стефан Йович продолжит карьеру в БК «Химки», сообщает пресс-служба клуба. Контракт с игроком заключён на два года.
Минувший сезон он провёл в составе мюнхенской «Баварии», цвета которой защищал вместе с другим новобранцем команды из Московской области — Девином Букером.
В сезоне Евролиги-2018/19 он принял участие в 23 матчах, набирая 8,3 очка, собирая 2,4 подбора и совершая 4,6 передачи. В минувшем сезоне чемпионата Германии он сыграл в 35 матчах, собирая в них коллекцию из 6,8 очка, 4,8 передачи и 1,7 подбора в среднем.
Йович — рекордсмен Евролиги по количеству совершённых передач за один матч. В 2015 году, защищая цвета «Црвены Звезды», он сделал 19 передач в матче с «Баварией».
«Я счастлив стать частью семьи «Химок». И в первую очередь хочу выразить благодарность клубу за оказанное доверие. Я буду работать усердно, чтобы оправдать это доверие и соответствовать ожиданиям», — сказал Йович.
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