Куртинайтис: Йович не имеет слабых мест, он один из лучших разыгрывающих Европы

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал переход в команду сербского разыгрывающего Стефана Йовича.
«Йович имеет опыт игры в Евролиге, отлично выглядел что в «Црвене Звезде», что в «Баварии». Защитник с высоким ростом, как я и люблю. Хорошо действует при пик-н-роле, идёт в проход и обладает отличным броском. Очень надёжен в защите. Стефан не имеет слабых мест, он один из лучших разыгрывающих Европы», — приводит слова Куртианйтиса пресс-служба «Химок».
Минувший сезон Йович провёл в составе мюнхенской «Баварии», цвета которой защищал вместе с другим новобранцем команды из Московской области — Девином Букером.
Йович — рекордсмен Евролиги по количеству совершённых передач за один матч. В 2015 году, защищая цвета «Црвены Звезды», он сделал 19 передач в матче с «Баварией».
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