Понкрашов подписал контракт с «Зенитом»

Российский защитник Антон Понкрашов подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом», сообщает официальный сайт команды. Последние четыре с половиной года Понкрашов выступал в составе казанского УНИКСа, часть из которых был капитаном. За это время он завоёвывал с командой серебряные и бронзовые награды Единой лиги ВТБ.



В 20 матчах прошлогоднего розыгрыша Еврокубка Понкрашов в среднем проводил на паркете по 14 минут и приносил своей команде 4,7 очка, совершал 2,3 подбора и отдавал 1,3 результативной передачи. В Единой лиге ВТБ сезона-2018/19 российский защитник провёл все 32 матча — за 18 минут на паркете он набирал 6,5 очка, отдавал 2,5 результативной передачи и совершал 1,9 подбора.